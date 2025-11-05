Son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran Investco Holding, hakkında yürütülen soruşturma ve kayyum ataması kararı ile gündemin merkezi haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı kapsamlı tahkikat kapsamında şirketin tüm varlıklarına el konuldu, yönetimi geçici olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Holdingin faaliyet yapısı, hissedarları ve sektörel yatırımları bu gelişmelerle birlikte yeniden mercek altına alındı.

Investco Holding’in geçmiş dönemdeki iş modeli, yatırım ve ortaklık esasına dayanıyor. Holding; yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapmak, onların daha verimli ve kârlı bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla planlama, mali yönetim, finansman, personel ve fon yönetimi gibi alanlarda destek sunuyor. Şirketin portföyü hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı sektörlere yayılmış durumda.

Hissedarlar ve Ortaklık Yapısı

Kayyum atanmasından önce, Investco Holding’in en büyük hissedarı Mustafa Ünal'dı. Ünal, şirketin yaklaşık %55,75 payına sahip olarak holdingin kontrolünü elinde bulunduruyordu. Diğer başlıca hissedarlar ise Reha Çırak (%24,25) ve Nihat Özçelik (%9,99) olarak öne çıkıyor. Holdingin ortaklık yapısında çeşitli tüzel ve gerçek kişiler yer alıyor.

Faaliyet Alanları ve Yatırımlar

Investco Holding çok yönlü ve sektörel çeşitliliğe sahip bir yatırım holdingi olarak dikkat çekiyor. Şirketin portföyünde stratejik olarak ön plana çıkan sektörler şunlar:

Yenilenebilir enerji: Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım ve üretim.

Madencilik: Madenlerin çıkarılması ve işlenmesi.

Kimya: Kimyasal ürünlerin üretimi ve ticareti.

Demir-çelik ürünleri: Çelik üretimi ve sektörle ilgili sanayi faaliyetleri.

Teknoloji ve yazılım: İnovatif teknoloji şirketleri ve yazılım çözümlerine yatırım.

Girişim sermayesi: Yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni girişimlere sermaye desteği.

Gıda ve sağlık: Üretim ve perakende alanlarında çeşitli yatırımlar.

Şirketin doğrudan sahip olduğu veya ortak olduğu başlıca şirketler arasında Verusa Holding, Pan Teknoloji, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Investat Holding, Standard Boksit İşletmeleri, Galata Altın İşletmeleri, Pamukova Elektrik Üretim, Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi, İnnosa Teknoloji, Ata Elektrik Enerjisi, Probel Yazılım ve birçok sektör lideri kuruluş yer alıyor.

Investco Holding Soruşturması Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet'', ''suç örgütü kurma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlamalarıyla Investco Holding’e çok yönlü bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın odak noktası, şirketin mali tablolarında manipülasyon, asılsız Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamaları, piyasa hareketlerini yönlendiren işlemler ve haksız kazançların farklı kanallarda gizlenmesiydi. Soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler oldu, şirketin yönetimi ise TMSF’ye devredildi.

Mustafa Ünal kimdir?

Mustafa Ünal, Türkiye'nin önde gelen yatırım profesyonellerinden biri olarak biliniyor. Yatırım ve finans sektöründeki tecrübesiyle Investco Holding’in en büyük hissedarı olan Ünal, şirketin portföy yönetimi ve sektörel çeşitliliğinde önemli rol üstlendi. Holdingdeki payı ve etkisiyle uzun yıllar boyunca şirketin ana karar vericisi konumunda yer aldı.