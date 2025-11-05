Son Mühür- Bolu Belediyesi’nin son meclis toplantısında, “Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” güncellenerek Zabıta Müdürlüğü’nün yetkileri genişletildi. Revize edilen yönetmelik, kent estetiğinin korunması ve kamu düzeninin güçlendirilmesi amacıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Yere çöp atanlara 152 bin TL ceza

Yeni düzenlemeyle birlikte yere çöp ya da sigara izmariti atanlar için uygulanan 14 bin TL’lik ceza, 152 bin 895 TL’ye çıkarıldı. Bolu Belediyesi tarafından duyurulan karar, çevre kirliliği ile mücadelede en yüksek yaptırımlardan biri olarak dikkat çekti.

Çocuk parklarına sigara yasağı geliyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantısında yaptığı açıklamada çocuk parklarında sigara kullanımını tamamen yasaklamayı planladıklarını söyledi. Özcan, bu yasağın hem vatandaşları hem de belediye çalışanlarını kapsayacağını belirtti:

“Çocuk oyun alanlarının bulunduğu bölümlerde sigara içilmesini tamamen yasaklayalım diyoruz. Kanunun verdiği ceza miktarlarının en üst sınırının uygulanması için zabıtamıza yetki verilmesini öneriyoruz.”

Belediye çalışanına da yaptırım uygulanacak

Başkan Özcan, çevreyi kirletenin bir belediye personeli olması durumunda daha ağır bir yaptırım uygulanacağını dile getirdi:

“Eğer yere çöp atan, izmarit bırakan, sigara içerek çevreyi kirleten kişi belediye çalışanıysa, bir net maaşının ceza olarak kesilmesini önergeyle bütçeye getiriyoruz.”