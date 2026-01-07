Yapılan araştırmalar, internet hızında yaşanan düşüşlerin önemli bir kısmının modemlerin ev içinde yanlış noktalara yerleştirilmesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Özellikle bazı ev eşyalarının, WiFi sinyallerini neredeyse tamamen engellediği belirlendi.

Aynalar WiFi sinyalini dağıtmıyor, geri yansıtıyor

Araştırmalarda en dikkat çekici unsur aynalar oldu. Ev dekorasyonunun sıradan bir parçası olarak görülen aynaların arkasında bulunan ince metal katman, WiFi sinyallerini yansıtarak odalara yayılmasını önlüyor. Modemin aynanın yanında ya da tam karşısında konumlandırılması halinde internet hızının iki katına kadar düştüğü tespit edildi.

Evdeki bazı alanlar modem için risk taşıyor

Sadece aynalar değil, evin farklı noktaları da internet hızını olumsuz etkiliyor. Mikrodalga fırınların WiFi ile aynı frekansta çalışması nedeniyle mutfakta konumlanan modemlerde bağlantının tamamen kopabildiği bildirildi. Metal yüzeyler ve buzdolapları da radyo dalgalarını bloke ederek sinyal gücünü zayıflatıyor. Modemin televizyon arkasına yerleştirilmesi ise sinyalin televizyon içindeki metal plakalara çarpmasına neden oluyor.

Basit adımlarla kaybolan hız geri kazanılabiliyor

Uzmanlara göre internet hızını artırmak için karmaşık işlemlere gerek yok. Modemin evin en uzak köşesine değil, odaların ortasına yakın bir noktaya yerleştirilmesi öneriliyor. Ayrıca modemin yerden en az bir masa boyu yüksekliğe konulması sinyal dağılımını olumlu etkiliyor. Modemin etrafının kitap, süs eşyası ya da dolap kapaklarıyla kapatılmaması da hız kaybını önleyen faktörler arasında yer alıyor.

Yanlış yerleşim sessiz bir hız kaybına yol açıyor

Araştırmalar, internet hızındaki düşüşlerin çoğunun fark edilmeden gerçekleştiğini gösteriyor. Modemin aynaya, metale ya da mikrodalgaya yakın olması halinde kullanıcılar farkında olmadan ciddi bir hız kaybı yaşıyor. Doğru konumlandırma ile saniyeler içinde bağlantı performansının artması mümkün hale geliyor. Bu küçük detay, birçok evde internet sorununu tek başına çözüyor gibi görünüyor.