Ukrayna güçleri, Rusya’nın uluslararası yaptırımları aşmak amacıyla petrol taşımacılığında kullandığı gizli filoya ait iki tankeri Karadeniz’de hedef aldı. İngiliz haber ajansı Reuters’in aktardığına göre, vurulan gemilerin isimleri “Kairos” ve “Virat”. Reuters’in haberinde, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerinden alınan bilgiye dayanılarak, saldırının SBU ve Ukrayna donanmasının ortak operasyonu sonucu gerçekleştiği belirtildi. Yetkili, gemilerin Novorossiysk limanına doğru yol alırken hedef alındığını ve her iki tankerin de boş olduğunu söyledi.

Rus petrol taşımacılığını etkileyeceği söyleniyor

Saldırıya ait görüntülerde, her iki tankerin ciddi hasar aldığı ve fiilen kullanılamaz hale geldiği görülüyor. SBU yetkilisi, operasyonun Rus petrol taşımacılığı üzerinde ciddi bir etki yaratacağını vurguladı.