Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın nostaljik sinema kültürünü yeniden yaşattığı “Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi” gösterimleri, İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda yapıldı.

Sezonun beşinci buluşmasında 200 araçlık alanı dolduran sinemaseverler, “Kurtuluş Projesi” filmini açık havada takip etti.

Sosyal belediyecilik projeleri doğrultusunda hayata geçirilen etkinlikte araç sahipleri, alana QR kod okutarak giriş yaptı.

Yaklaşık 2,5 saat süren gösterimde boyunca filmin ses frekansı, araç radyoları üzerinden izleyicilere aktarıldı.

Haftalık film programı salı günleri uygulanacak

Etkinlik programı hakkında teknik bilgileri paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sinema Koordinatörü Emine Uysal Berger,

"Her hafta salı günü bir film gösterimimiz olacak. Her yılın heyecanla beklenen etkinliği. Herkes için çok heyecan verici.

Arabaların içinden filmi seyredip, radyo sistemi üzerinden de sesleri dinleyebiliyorlar. Yani hem deneyim olarak heyecan verici hem de sevdikleri insanlarla bir arada güzel anlar yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Böyle etkinliklere ihtiyacımız var"

Gösterime katılan vatandaşlar, organizasyon ve araçta film izleme deneyimi hakkında görüşlerini dile getirdi.

İletişim Fakültesi mezunu Irmak Yılman, kentteki kültür-sanat etkinliklerinin önemine dikkat çekerek, “Böyle etkinliklere ihtiyacımız var bence. Özellikle bu dönemlerde. Hem ilgimi çektiği için hem de böyle bir etkinliğin keyifli olacağını düşündüğüm için katıldım” dedi.

"Arabada nasıl film izlenir diye merak ettiğimiz için geldik"

Ahu Ayaz Arslan ise farklı bir deneyim yaşamak için alana geldiklerini söyleyerek, “Etkinliği görünce katılmak, arabayla bir deneyim yaşamak istedik.

Teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik düzenledikleri için. Arabada nasıl film izlenir diye merak ettiğimiz için geldik" diye konuştu.

Arslan’ın eşi Güvenç Arslan da, “Hollywood filmlerinde çocukluk zamanlarımızda üstü açık araçlardan film izlendiğini görmüştük. Biz de bir tecrübe edelim dedik. Organize edenlere de teşekkür ederiz” dedi.

"Eski bir geleneği tekrar yaşadığımız için mutluyum"

Geleneksel sinema kültürünün yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kürşat Kılıç, “Dört gözle bekliyordum bu filmi görmeyi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Arabanın içinde film izlemek eski bir kültür, eski bir gelenek. Bunu tekrar yaşadığımız için mutluyum” dedi.

Ailesiyle birlikte alanda olan Murat Kurtiş ise başvuru sürecinin ardından etkinliğe katıldıklarını ve organizasyonun kent yaşamına olumlu katkı sağladığını söyledi.

Bilim kurgu yapımı ekrana taşındı

İnciraltı’ndaki gösterimde, yönetmenliğini Phil Lord ve Christopher Miller’ın üstlendiği, Andy Weir’ın aynı adlı romanından uyarlanan 2026 yapımı "Kurtuluş Projesi" filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Başrolünde Ryan Gosling’in yer aldığı yapım, küresel bir krizin önüne geçmek için uzay görevine gönderilen fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace’in mücadelesini ele alıyor.

Gelecek haftanın gösterimi Demir dev

"Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi" etkinlikleri doğrultusunda 22 Eylül Salı günü "Demir Dev" (The Iron Giant) isimli animasyon filmi gösterilecek.

Brad Bird’ün yönettiği 1999 yapımı Türkçe dublajlı film, Maine eyaletinde 9 yaşındaki bir çocuk ile uzaydan gelen metal bir robotun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.