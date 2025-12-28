Denizli, perakende sektöründe dev bir yatırıma ev sahipliği yaparken, bir zincir marketin kente gelişi daha önce eşine az rastlanır sahneleri de beraberinde getirdi. Türkiye’deki 11. şubesini Denizli’de açan mağaza, açılışa özel sunduğu radikal teknoloji indirimleri ve bin liralık hediye çeki kampanyasıyla binlerce vatandaşı sokağa döktü. Gece yarısından itibaren mağaza önünde kamp kuran binlerce kişilik kalabalık, kilometrelerce uzayan dev bir kuyruk oluştururken; bu yoğun tablo havadan çekilen görüntülerle açılışın boyutlarını gözler önüne serdi.

Gece yarısından sabaha sabır sınayan kuyruk

Açılışın ilk bin şanslı müşterisine verilecek olan nakit değerindeki hediye çeklerini ve piyasa fiyatının yarı değerine satılan elektronik ürünleri hedefleyen Denizlililer, 9 saati bulan bir bekleyişi göze aldı. Şafak vaktinden çok önce, saat 02.30 sularında sıraya giren vatandaşlar, kış soğuğuna rağmen mağaza kapılarının açılacağı anı bekledi. Kurdele kesimiyle birlikte binlerce kişinin aynı anda içeri girmeye çalışması mağaza içinde büyük bir izdihama yol açarken; teknoloji, temel gıda, şarküteri ve mutfak gereçleri reyonlarında adım atacak yer kalmadı.

Yarı fiyatına teknoloji izdihamı getirdi

Kampanyanın en dikkat çekici ayağı olan oyun konsolu ve akıllı telefon indirimleri, bilinçli tüketicileri saatler öncesinden sıraya dikti. Uzun süredir piyasa araştırması yaptığını belirten Ahmet Faik Berkay isimli vatandaş, normal şartlarda 35 bin TL bandında seyreden bir oyun konsolunun açılışta 19 bin 999 TL’ye satılacağını duyunca gece yarısı sıraya girdiğini ifade etti. Temel ihtiyaç maddelerinde de benzer oranda indirimlerin olması, halkın mağazaya adeta akın etmesine neden oldu. İçerideki kalabalık nedeniyle vatandaşlar sepetlerini doldurmakta ve kasalara ulaşmakta zaman zaman güçlük yaşadı.

Denizli horozuyla indirim nöbeti

Açılışın en renkli ve şaşırtıcı görüntüsü ise kentin simgesi olan horozlarla kuyruğa giren bir vatandaştan geldi. Horoz yetiştiriciliği yapan Okan Gökbudak, hayvanlarını kümese taşıdığı sırada gördüğü devasa kuyruğa kayıtsız kalamadı. Yanındaki horozlarla birlikte sıraya dahil olan Gökbudak, Denizli’nin simgesiyle kente yeni gelen marketi karşıladıklarını belirterek açılışın en çok konuşulan simalarından biri oldu. Bu durum, sosyal medyada da büyük ilgi çekerek açılışın Denizli ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştiği yorumlarını beraberinde getirdi.

250 kişilik istihdam ve yeni bir perakende konsepti

Mağaza yöneticilerinden Uğur Ekiz, Denizli şubesinin sadece bir market değil, 8 bin metrekarelik devasa bir alışveriş deneyim alanı olduğunu vurguladı. Mağazanın 40 bin farklı ürün çeşidiyle gıdadan tekstile, pastaneden teknolojiye kadar her türlü ihtiyaca cevap verdiğini belirten Ekiz, Denizli halkına gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Kent ekonomisine 250 kişilik doğrudan istihdam katkısı sağladıklarını ifade eden Ekiz, Türkiye’nin en büyük LED ekranlarıyla donatılmış, enerjik ve modern bir mağaza konseptini Denizli ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.