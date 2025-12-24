Denizli, henüz 7,5 aylık olan U.C.S. isimli bebeğin uğradığı vahşi darp olayıyla sarsıldı. Antalya’dan Denizli’ye uzanan trajik bir hikâyenin sonunda, minik bebek vücudundaki çok sayıda kırık ve iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bebeğin annesi G.B. ve erkek arkadaşı H.C.P., emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken; hayati tehlikesi devam eden talihsiz yavru, devlet tarafından koruma altına alındı. Toplumda derin bir üzüntü ve öfke uyandıran olayın detayları, bir annenin vicdan azabı sonucu emniyete itirafta bulunmasıyla gün yüzüne çıktı.

Sahte ifadeler vicdan azabıyla çürüdü

Korkunç olay, iddiaya göre G.B. ve sevgilisi H.C.P.’nin bir eğlence mekanındaki mesailerinin ardından eve alkollü gelmeleriyle başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple darp edilen 7,5 aylık bebeğin durumu kötüleşince, şüpheliler minik U.C.S.’yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştırdı. Hastane personeline ilk etapta bebeğin "merdivenden düştüğü" yönünde yanıltıcı bilgi veren zanlılar, yapılan ilk tetkiklerin ardından köşeye sıkıştı. Bebeğin vücudundaki ağır hasarın düşmeyle açıklanamayacağını anlayan anne G.B., bir süre sonra hastane polisine her şeyi itiraf ederek erkek arkadaşı H.C.P.’den şikayetçi oldu. Bu itirafın ardından her iki şüpheli de "kasten yaralama" ve "çocuğa eziyet" şüphesiyle kıskıvrak yakalandı.

Yaşam savaşında ağır tablo: Kırıklar ve iç kanama

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzman doktorlar tarafından yapılan detaylı incelemelerde, henüz yaşını bile doldurmamış olan U.C.S.’nin kafatasında ve kaburgalarında çok sayıda kırık tespit edildi. Travmaya bağlı olarak iç kanama geçirdiği belirlenen bebeğin, maruz kaldığı şiddetin boyutları tıp raporlarına yansıdı. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği tedavi süreci devam ederken, minik bebeğin hayata tutunması için kritik saatlerin sürdüğü bildirildi.

Acılı babanın velayet feryadı: "Adalet yerini bulmalı"

Olayın haberini alır almaz Antalya’dan Denizli’ye gelen baba Murat Seçen, hastane önünde gözyaşlarına hakim olamadı. G.B. ile 5 yıllık birlikteliğinden iki çocuğu olduğunu belirten baba Seçen, büyük çocuğuna halihazırda babaannesinin baktığını, küçük yavrusunun ise bu feci duruma düşmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Bebeğin velayetini almak istediğini vurgulayan Seçen, "Evladımı alkollü ve maddeli bir şekilde darp etmişler. Benim bu olayla hiçbir ilgim yokken, devlet koruması nedeniyle çocuğumu göremiyorum. Maddi durumum yerinde, iki çocuğuma da aslanlar gibi bakarım; tek isteğim adaletin tecelli etmesi ve yavrumun bana verilmesi" sözleriyle yetkililere seslendi.

Aileden en ağır ceza talebi

Hastanede torunundan gelecek iyi bir haberi bekleyen babaanne Satı Tör de sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Torununa kendisinin bakabileceğini dile getiren acılı babaanne, bebeğin 7,5 aylık savunmasız bir canlı olduğunu hatırlatarak, bu caniliği yapanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Aile, bebeğin devlet korumasına alınması sebebiyle şu an için sadece sağlık durumu hakkında bilgi alabiliyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları devam eden şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.