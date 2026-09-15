Son Mühür- İnciraltı ve Bahçelerarası bölgesinin yıllardır düğüm haline gelen imar planı sürecinde kritik bir viraj daha geride bırakıldı. Kamuoyundaki "planlar durdu" iddialarına yanıt niteliği taşıyan gelişmeyle birlikte, gözler artık Ankara'dan gelecek nihai onaya çevrildi.

Koruma kurulundan yeşil ışık

İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, bölgenin geleceğini doğrudan ilgilendiren toplantı maratonunu tamamladı. İki gün süren yoğun incelemelerin ardından kurul, revize imar planlarını masadan onay vererek kaldırdı.

Karar, toprak sahipleri arasında uzun süredir devam eden bekleyişin en somut adımlarından biri oldu.

İddialara yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde meslek odalarının yaptığı açıklamalar, kamuoyunda "planların durdurulduğu" yönünde bir algı yaratmıştı. İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) kanadından gelen bilgiler ise bu tablonun aksi yönünde. Sürecin takvime uygun şekilde işlediği vurgulanırken, revizyon adımlarında herhangi bir kesinti yaşanmadığı ifade ediliyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın Eylül ayı başında gündeme taşıdığı düzenlemede, yerel kurumlar ile bakanlık hattındaki bürokratik trafiğin planlanan seyirde ilerlediği belirtildi.

Son sözü bakanlık söyleyecek

Yerel düzeydeki onay sürecinin bitmesiyle dosya başkente taşındı. Planlar; incelenmek ve askı sürecine çıkarılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

Ankara’daki son incelemelerin tamamlanmasının ardından planlar resmi olarak askıya çıkacak. İNGEDER temsilcileri, askı sürecini ve sonraki adımları da yakından takip edeceklerini bildiriyor. Yıllardır koruma-kullanma dengesi tartışmalarıyla gündeme gelen İnciraltı için nihai kararın açıklanması artık an meselesi.