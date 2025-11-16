İmren Alaçatıspor, Süper Amatör Lig E Grubu’nun 8. haftasında sahasında Özderespor’u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı iki takımın da yakaladığı fırsatlara rağmen golsüz eşitlikle tamamlandı. Orta saha mücadelesinin ön plana çıktığı devrede savunmalar hataya yer vermedi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarı

İkinci yarıda her iki takım da oyunun temposunu yükselterek hücuma daha çok yöneldi. Hem İmren Alaçatıspor hem de Özderespor gole yaklaşsa da aradıkları golü uzun süre bulamadı. Tribünlerde heyecan son ana kadar yüksek seyretti.

90. dakikada gelen altın gol

Maçın kaderi uzatma bölgesine girilirken değişti. 90. dakikada sahneye çıkan Yavuz Özsevim, attığı kritik golle İmren Alaçatıspor’u öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın sonucunu belirleyen tek gol oldu.

İmren Alaçatıspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Puanını 13’e çıkardı, üçüncülüğe yükseldi

Aldığı galibiyetle İmren Alaçatıspor puanını 13’e yükseltti ve ligde üçüncü sıraya yerleşti. Özderespor ise sahadan puansız ayrılarak haftayı kayıpla kapattı.

Sıradaki durak: Derbi

İmren Alaçatıspor, ligin ilk yarısının son haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çeşme Belediyespor ile karşılaşacak. Yerel derbi niteliği taşıyan bu mücadele, E Grubu’nun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak.