Son Mühür - Dünyaca ünlü Heatherwick Studio ile MANICA Architecture iş birliğiyle tasarlanan 62 bin kişilik yeni stadyumun projeleri resmen tanıtıldı. Heatherwick Studio, Londra’daki çığır açan kentsel projeleriyle tanınırken, MANICA Architecture çok amaçlı stadyum ve spor kompleksleri tasarımında dünya çapında lider konumda bulunuyor. İki dev firmanın ortak çalışması, Birmingham’ın spor kültürüne yeni bir soluk getirecek mimari bir vizyon sunuyor. Sanayi bacalarından ilham alınan stadyum, yalnızca bir spor tesisi olmanın ötesinde, şehrin ekonomik, kültürel ve sosyal dokusunu güçlendirecek çok işlevli bir yaşam alanı olarak planlanıyor.

Ekonomiye büyük katkısı bekleniyor

Tanıtılan taslaklara göre, stadyum 62 bin kişilik kapasitesiyle İngiltere’nin en büyüklerinden biri olacak. Organik formda tasarlanan dış cephesi, doğal ışığı maksimum seviyede içeri alacak şekilde planlandı. Karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen çevreci mimari çözümler de içerecek. Stadyum, konser, kültürel etkinlikler ve uluslararası organizasyonlara uygun hibrit bir altyapıya sahip olacak. Çevresinde ise yeni yaşam alanları, kamusal parklar, yeme-içme bölgeleri ve ulaşım odaklı bir kentsel dönüşüm planı yer alacak. 'Spor katedrali' olacak Heatherwick Studio, projeyi “şehirle uyumlu, adeta yaşayan bir organizma” olarak tanımlarken, MANICA Architecture stadyumu “21. yüzyıl için tasarlanmış modern bir spor katedrali” olarak nitelendiriyor. Stadyumun nihai planlarının 2026 yılı içinde netleşmesi ve proje takviminin kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Lansman sonrası, bölgenin altyapı ve ulaşım ağının projeye uygun şekilde güncellenmesi için çalışmalar başlatılacak.