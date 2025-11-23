Son Mühür - Meclis heyetinin İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmeye ilişkin teknik ayrıntılar netleşti. TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyon üyelerinden oluşan heyetin İmralı ziyareti için kapsamlı bir hazırlık yürütülüyor. Mevzuata göre, terör suçlarından hükümlü veya tutuklu olan kişilerin milletvekilleri tarafından ziyaret edilebilmesi için Adalet Bakanlığı’nın yazılı izni gerekiyor. Bu nedenle, Meclis’ten İmralı’ya gidecek milletvekillerinin Adalet Bakanlığı’na resmi başvuru yapması şart. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bu başvurunun bugün yapılması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis karar alırsa bunu uygulamaya koyacaklarını belirtmişti. Ziyarette Adalet Bakanlığı’nın rolü ise yalnızca bürokratik işlemleri tamamlamakla sınırlı olacak.

MİT devrede

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer tüm teknik detaylar MİT tarafından organize edilecek. Bu nedenle, görüşme sırasında oturma düzeni de dahil olmak üzere her aşama için MİT tarafından titiz bir çalışma yürütülüyor. Pazartesi veya salı günü gerçekleştirilmesi planlanan görüşme için İmralı’ya ulaşımın helikopterle sağlanacağı bildiriliyor. Tutanak ayrıntısı Bu arada, Meclis komisyonunun bugüne kadar yaptığı tüm görüşmeler tutanak altına alındı. Komisyon, tutanakların tamamını kapalı toplantılar hariç olmak üzere yayımladı. Terör örgütü elebaşı Öcalan ile gerçekleştirilecek görüşmede de tutanak tutulması durumunda, bunun Meclis’te görevli stenograflar yerine MİT görevlileri tarafından yapılacağı bildiriliyor. Video ya da fotoğraf paylaşılacak mı? Görüşme sırasında ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların kamuoyuna sunulmayacağı ifade ediliyor. AK Parti kaynakları, İmralı ziyaretiyle ilgili kamuoyunda bir tepki oluştuğunu gözlemlediklerini ve bu nedenle fotoğrafın yayımlanmasının planlanmadığını belirtti. Bu sorular yöneltilebilir Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısıyla ilgili genel bir değerlendirme yapması beklenen görüşmenin, ardından soru-cevap formatında devam edeceği bildiriliyor. Öcalan’ın 27 Şubat’ta terör örgütü PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına dair tartışmalara da bu görüşmede son verileceği planlanıyor. Meclis heyetinin Öcalan’a yönelteceği ilk sorulardan biri, söz konusu çağrının YPG’yi de kapsayıp kapsamadığı olacak.