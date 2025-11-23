Son Mühür - Birçok ülke, artan mülteci nüfusu ile birlikte yükselişe geçen akraba evliliklerini önlemek amacıyla caydırıcı cezaları gündemde tutmaya devam ediyor. ABD’nin çeşitli eyaletleri ve birçok Avrupa ülkesinin ardından Norveç de 1 Ekim 2025 itibarıyla ülke genelinde kuzen evliliklerini yasakladı. Bu karar ile kuzenler arasında nikah kıymak artık kanunen mümkün olmayacak; ancak özellikle ülkeye yerleşen mülteciler arasında ‘dini nikah’ adıyla gerçekleştirilen birlikteliklerin devam ettiği tespit edildi.

Hapis cezası verilecek

Bebek ve çocuklarda ortaya çıkan sağlık sorunlarının önemli bir kısmının kuzen evliliklerinden kaynaklandığını vurgulayan uzmanlar, bu durumu önlemek için mevcut yasaların sıkı şekilde uygulanacağını ifade ediyor. Yasaklara rağmen kuzen evliliğine devam eden çiftler için ise hapis cezası devreye girecek. Norveç Meclisi’ne sunulan kanun teklifi ile, ‘dini nikah’ yoluyla evliliklerini sürdüren çiftler tespit edildiğinde, her iki tarafa da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.