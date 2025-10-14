IMF, önceki raporlarına kıyasla Türkiye’nin ekonomik performansına dair daha olumlu bir tablo çizdi. Büyüme tahminlerindeki artış, iç talep ve ihracat performansındaki toparlanmanın etkisiyle açıklandı.

Enflasyon beklentisi yüzde 34,9

Raporda, Türkiye için ortalama enflasyon oranının 2025 yılı için yüzde 34,9, 2026 yılı için ise yüzde 24,7 seviyesinde olacağı öngörüldü. Bu oran, fiyat istikrarına yönelik alınan önlemlerin orta vadede etkili olacağı yönünde değerlendirilirken, yüksek enflasyonun ekonomik riskler arasında yer almaya devam ettiği belirtildi.

İşsizlik oranında değişiklik yok

IMF raporunda Türkiye’nin işsizlik oranının hem bu yıl hem de gelecek yıl için yüzde 8,3 seviyesinde seyredeceği ifade edildi. İstihdam piyasasında sınırlı iyileşme beklense de yapısal sorunların sürdüğü vurgulandı.

Küresel ekonomik tabloya etkisi

Raporda, Türkiye’nin ekonomik büyüme görünümündeki iyileşmenin, bölgesel ekonomilerde de olumlu yansımalar yaratabileceği kaydedildi. Ancak yüksek enflasyon ve jeopolitik risklerin küresel ekonomi üzerindeki baskısının süreceği uyarısında bulunuldu.