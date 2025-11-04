2026 yılında Türkiye’de uygulanacak vergi ve harç ücretlerinde ciddi güncellemeler yaşandı. Özellikle yurtdışı telefon kullanıcılarını ve pasaport işlemleriyle ilgilenenler için belirlenen yeni tarifeler, birçok kalemde artışlar getirdi. Kasım ayında açıklanan enflasyon verileri ve Yeniden Değerleme Oranı sonucunda pek çok ödeme kalemi 2026’dan itibaren farklı rakamlarda ödenecek.

Vatandaşlar, yılbaşından itibaren hem yurt dışı çıkış harcı hem IMEI kayıt ücreti hem de pasaport ve ehliyet harcı gibi kalemlerde güncel fiyatları ödemek zorunda olacak. Araç sahipleri ise MTV’nin yeni oranlarını yakından takip ediyor. Bu düzenlemeler, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek yeni vergilendirme ve ödeme tabloları ile herkesi doğrudan etkileyen finansal değişiklikler anlamına geliyor.

IMEI kayıt ücreti ve yeni zamlı tarifeler

2026 yılı IMEI kayıt ücreti artık 57.241 TL olarak açıklandı. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için bu tutarın ödenmesi gerekecek ve ücret, TÜİK’in Kasım 2025 verileri esas alınarak hesaplandı. Yılbaşında yürürlüğe girecek olan bu rakam, yurtdışından cihaz getirmek isteyen vatandaşların bütçe planlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz yıllara göre kayda değer bir artışla karşılaşıldı.

MTV’de ise 2026 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %25,49 olarak belirlendi. Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs ve benzer motorlu taşıtlara ait vergi kalemlerinin tamamı bu oran üzerinden yeniden hesaplanacak. Bu değişiklik, araç sahiplerinin yıllık maliyetlerinde artışı beraberinde getirdi.

Pasaport, kimlik ve ehliyet harcı ücretleri

Yeni yıl itibarıyla pasaport için defter bedeli 1.424 TL, 6 aylık pasaport 2.956 TL, 1 yıllık pasaport 4.296 TL, 2 yıllık pasaport 7.065 TL, 3 yıllık pasaport 10.065 TL, ve 3 yıldan uzun süreli pasaportlar 14.146 TL olarak belirlendi. Aynı şekilde B sınıfı ehliyet harcı 2025 yılına kıyasla zamlandı ve 2026’da 7.122 TL oldu. Kimlik kartı yenileme işlemleri ve yurt dışı çıkış harcı gibi kalemlerde de ücretler güncellendi. Özellikle yurt dışı çıkış harcı, 1.000 TL’den 1.250 TL’ye yükseldi.

Mali değişikliklerin etkisi ve vatandaşın dikkat etmesi gereken noktalar

2026’da devreye giren bu yeni tarifeler, hem bireysel hem de ticari işlemler yapanlar için önemli bütçe değişikliklerine neden oldu. Bu nedenle, yurt dışına çıkanlar, araç satın alanlar ya da yurtdışından telefon getirenler için planlama yapılırken yeni ücretler göz önünde bulundurulmalı. Özellikle IMEI kayıt ücreti ve pasaport harçlarındaki ciddi artış, teknolojik ürün ve seyahat planlarını doğrudan etkiledi.

Kısacası; IMEI kayıt ücreti 57.241 TL oldu ve 2026’da pasaport, ehliyet, kimlik harcı, MTV ve diğer tüm vergi/harç kalemleri yeni oranlarla güncellendi. Yeni yılın mali şartlarını yakından takip etmek ve işlem öncesinde güncel tutarları bütçeye dahil etmek faydalı olacak.