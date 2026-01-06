Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen kişilerden Ceyda Ersoy, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin firari olduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak”, “bir kişiyi fuhşa teşvik etmek veya bunun yolunu kolaylaştırmak” ve “fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamaları bulunan; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ’ın da bulunduğu 24 şüpheli operasyonlarla yakalandı. Ayrıca kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

Soruşturma kapsamında Ersoy’un evine düzenlenen operasyonda kokain ile çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi. Bulunan maddelere el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan aramada, uyuşturucunun tabakla servis edildiği tespit edildi ve bu detay, soruşturmanın seyrinde dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.