İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) görevinden tutuklanmasının ardından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "hakaret" suçlamasıyla yeni bir dava açılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak alması talep edilen iddianame kabul edildi.

Ne olmuştu?

İddianamede yer alan bilgilere göre olay, 26 Ekim 2024 tarihinde Bakırköy'deki SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yaşandı. Müşteki Serkan Şahin, fuar alanında gezerken tesadüfen Ekrem İmamoğlu'nu gördü. Şahin'in, İmamoğlu'na 3-5 metre mesafede dururken başka bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." şeklinde bir yorumda bulunduğu iddia edildi. Bu sözleri duyan İmamoğlu'nun ise Şahin'e yönelik olarak, "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde bir cevap verdiği belirtildi. Bu sözlerin üzerine Serkan Şahin, İmamoğlu hakkında şikayetçi oldu.

İmamoğlu'nun savunması

İddianamede ifadesine başvurulan Ekrem İmamoğlu, sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu. İmamoğlu, sarf ettiği ifadelerin nezaket dışı ve kaba sözler olduğunu kabul etse de, bu sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, yaptığı yoruma yönelik olduğunu öne sürdü. Olayın ardından dosya, uzlaşma süreci için uzlaştırmacıya gönderildi. Ancak, 28 Temmuz 2025 tarihli uzlaştırma raporunda taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

İddianame kabul edildi

İddianamede, başka bir suçtan dolayı halihazırda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesi uyarınca siyasi yasak getirilmesi de istendi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın önümüzdeki günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.