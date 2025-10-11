İstanbul’un Fatih ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Gulzhamal Taalaibek Kyzy isimli yabancı uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

5. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Silivrikapı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binada saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dairede kırık alkol şişeleri ve bardaklar buldu. Evde birlikte yaşadığı öğrenilen ve alkollü olduğu belirlenen Z.B. isimli yabancı uyruklu kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay anında düşen kadının çevresinde toplanan vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle esnafından Feyzullah Akarcık, kadını tanıdığını belirterek, “Kendisi müşterimdi, çok iyi bir insandı. Sabah geldiğimde polisleri gördüm, olayın sabah erken saatlerde olduğunu söylediler” dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.