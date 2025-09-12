İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı dava, büyük bir merakla beklenen ilk duruşmasıyla başladı. Ekrem İmamoğlu, duruşma sırasında öğrenim durumu sorulduğunda "yüksek lisans" cevabını vererek dikkatleri üzerine çekti.

İddianame, İmamoğlu'nun zincirleme şekilde Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yargılanmasını talep ediyor

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava, bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak hazırlanan duruşma salonunda başladı. Davaya, Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediye başkanları ve çok sayıda milletvekili de katılım gösterdi.

İmamoğlu'ndan SEGBİS yerine duruşma salonunda bulunma talebi kabul edildi

Duruşma hakimi, sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının kısıtlanmaması için SEGBİS ile duruşmaya bağlanması yerine bizzat duruşma salonunda hazır bulunması yönünde bir ara karar alındığını açıkladı. Kamuoyunun davaya olan yoğun ilgisi sebebiyle duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılmasına karar verildi. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Ekrem İmamoğlu'na eğitim durumu soruldu ve İmamoğlu "yüksek lisans" yanıtını verdi. Ardından, kendisine yöneltilen suçlamaları içeren iddianame okundu ve savunmasını yapması istendi.

"Bu dava, bir sonraki seçimde beni yeneceğini bilen kişi tarafından yazdırıldı"

İddianamenin okunmasının ardından savunmasına başlayan Ekrem İmamoğlu, suçlamaları reddederek, "Anlattığınız şeylerin benimle hiçbir alakası yok" dedi. İmamoğlu, duruşma salonundaki 'adalet mülkün temelidir' yazısına atıfta bulunarak, "Bu iddianameyi savcı yazmadı. Bu iddianameyi bir sonraki seçimde beni yeneceğini bilen kişi yazdırdı. Bu davanın varlığı bile yüz karasıdır" ifadelerini kullandı. Davanın siyasi bir süreç olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Türkiye'de hukuk arayanların tarih boyunca benzer davalarla karşılaştığını belirtti ve yargının geldiği durumdan utanç duyduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, "Ona karşı dört seçim kazandığımı ve beşinciyi de kazanacağımı gördüğü için bu duruşmanın hazırlandığının farkındayım. Bu dava, ilginç konusuyla şimdiden tarihe geçmiştir" dedi. İmamoğlu, davayı "saçmalık" olarak nitelendirdi ve iddiaların kurgusal olduğunu dile getirdi. İddianamede bahsedilen süreçlerin mantıksız olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Benim 18 yaşındaki bir gencin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

"Kazancım, alın terim ile aldığım diplomam yok sayıldı"

Savunmasında diploma sürecine de değinen İmamoğlu, "Ben bu davanın iki defa mağduruyum. Kazancım, alın terim ile aldığım diplomam yok sayıldı, iptal edildi. Beş yıllık emeğim, çabam bir çırpıda yok edildi" diyerek duygusal anlar yaşadı. Üniversite eğitimini 17 yaşında Kıbrıs'ta başlayıp 23 yaşında İstanbul Üniversitesi'nden diploma alarak tamamladığını belirten İmamoğlu, "Bunu yapan akıl, tapunuzu, şirketinizi, her şeyinizi elinizden alır, geçmişinizi bile elinizden alır, tereddüt etmez" şeklinde konuştu. Savunmasını, "Benim hayatım çok sahici, gerçek. O kadar şahidim var ki şükürler olsun" sözleriyle bitiren İmamoğlu'nun savunması devam ediyor.