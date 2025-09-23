Aydın İl Müftülüğü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında ilçe müftülükleri arasında futbol turnuvası başlattı. Bir ay sürecek turnuvanın açılış maçı, İl Müftüsü Hasan Güneş’in katılımıyla gerçekleşti.

Açılış maçı Nazilli ve İncirliova arasında oynandı

Turnuvanın ilk karşılaşmasında Nazilli İlçe Müftülüğü ile İncirliova İlçe Müftülüğü sahaya çıktı. Dostluk ve centilmenlik havasında geçen müsabakada, kurum içi birlikteliğin güçlenmesi mesajı verildi.

Müftü Güneş: Kardeşliği pekiştiriyor

Açılışta konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, turnuvanın önemine dikkat çekti: “Yangın, afet, görev gibi yoğunlukların dışında personelimizin bir araya gelmesi, sosyal dayanışma ve iletişimi güçlendiriyor. Bu tür etkinlikler kurum içi kardeşliği pekiştiriyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” Yaklaşık bir ay sürecek turnuva, final karşılaşmasının ardından düzenlenecek kupa töreniyle tamamlanacak.