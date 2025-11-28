İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında küçük yatırımcıları zarara uğratan manipülatif işlemler nedeniyle Uşak Seramik A.Ş. hisseleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve adli işlemler hızla devam ediyor. Olay, borsada yapay fiyat hareketleri yaratarak yatırımcıları mağdur eden bir organizasyonun ortaya çıkarılmasıyla gündeme geldi.

Soruşturmanın odağında Uşak Seramik hisselerinde gerçekleştirilen şüpheli işlemler yer alıyor. İstanbul ve Diyarbakır bağlantılı grupların koordineli alımlarıyla hisse fiyatlarında anormal yükselişler tespit edildi. Küçük yatırımcılar bu yükselişlere aldanarak pozisyon aldı ancak ani düşüşlerle büyük kayıplar yaşadı.

Gözaltı Kararları ve Şüpheliler

Gözaltı kararları Çiğdem Meto, Ömer Hayati Kondu, Ali Kondu, Zeynep Feyza Kasımoğlu, Yankı Özbek ve Necmi Meto isimleri için verildi. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla ifadeleri alınıyor. Operasyon, savcılığın titiz çalışması sonucu koordine edildi.

Çiğdem Meto'nun Borsa Faaliyetleri

Çiğdem Meto, sosyal medya platformlarında ArabexBorsa kullanıcı adıyla tanınan bir borsa yatırımcısı olarak biliniyor. Uşak Seramik hisselerinde yoğun alım yaparak pay oranını yüzde 6'nın üzerine çıkarmış ve takipçilerini şirket yönetimine karşı devralma girişimlerine yönlendirmişti. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla küçük yatırımcıları harekete geçirdiği gözlendi.

SPK Cezaları ve Önceki Uyarılar

Sermaye Piyasası Kurulu, daha önce Uşak Seramik hisselerinde usulsüz işlemler nedeniyle Meto ve grubuna milyonlarca liralık idari cezalar uygulamıştı. Şirket yönetimini kar payı dağıtmamak ve kaynak aktarmakla suçlayan paylaşımlar genel kurul toplantılarını gerginleştirmişti. Bu cezalar savcılık soruşturmasıyla bağlantılı hale geldi.

Soruşturmanın Borsaya Etkileri

Soruşturma borsada manipülasyon iddialarını yeni bir boyuta taşıdı ve yatırımcı güvenini sarsan gelişmelere yol açtı. Küçük yatırımcıların zararlarının telafisi için adımlar atılıyor, benzer oluşumların önlenmesi amacıyla denetimler artırıldı. Adli süreçlerin tamamlanması halinde yeni detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.