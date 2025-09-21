Son Mühür/ Beste Temel- Uluslararası Kıyı Temizleme Günü (ICC) dolayısıyla, İzmir'in Urla ilçesinde geniş katılımlı bir kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. DenizTemiz Derneği/TURMEPA öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi'nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve gönüllü destek verdi. Denizden ve karadan yapılan bu kapsamlı temizlik çalışması sonucunda sadece bir saatte yaklaşık 1.5 ton atık toplandı.

Deniz gönüllüleri ve kamu kurumları işbirliği yaptı

Urla İskelesi'nden başlayan temizlik etkinliğine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS Dalış Ekibi, Urla Belediyesi, İzmir Deniz Ticaret Odası, Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Migros Urla ekibi, Koca Türk Koleji ve Urla Kent Konseyi gibi önemli kurum ve kuruluşlar katıldı. Etkinliğe katılan gönüllüler, kıyı şeridini baştan sona temizlerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sualtı Kurtarma ekipleri de dalış yaparak deniz dibindeki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Bu işbirliği, çevresel sorunlara karşı kamu ve sivil toplumun ortak hareket etme bilincini bir kez daha gösterdi.

Kıyıdan ve denizden çıkan kirlilik endişe yarattı

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın da bizzat katıldığı etkinlikte, toplanan atıkların çeşitliliği ve miktarı, çevre kirliliğinin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Toplanan 1.5 tonluk atığın büyük bir bölümünü, doğada uzun yıllar yok olmayan plastik şişe ve kapaklar, gıda ambalajları, sigara izmaritleri, pipetler ve plastik poşetler oluşturdu. Deniz dibinden çıkarılan araba lastiği gibi büyük atıklar ise duruma yönelik endişeyi artırdı.

Toplanan tüm atıklar, geri dönüşüm ve imha işlemleri için Urla Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Etkinlik sonunda yapılan açıklamada, "Denizlerimiz bizler için çok önemli. Temizlemekten öte, onları kirletmememiz gerekir" mesajı vurgulanarak, çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik çağrıda bulunuldu. Bu tür etkinliklerin, bireysel ve toplumsal sorumluluğun ne kadar hayati olduğunu hatırlatması hedefleniyor.