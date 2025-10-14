Son Mühür - Bayer Leverkusen’den 125 milyon Euro karşılığında Liverpool’a transfer olan Florian Wirtz, Premier Lig’de beklentilerin altında kaldı. Sadece 1 asist yapan 22 yaşındaki yıldız, İngiliz medyası tarafından sert şekilde eleştirildi. Ancak Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, genç futbolcuyu savunarak eleştirilerin haksız olduğunu belirtti.

''Sabır kalmıyor...''

Bild gazetesine konuşan İlkay Gündoğan, "Florian Wirtz için ödenen 125 milyon euro nedeniyle İngiltere'de gürültülü bir ortam oluşacağı belliydi. Maalesef bu artık futbolun mekanizması. Beklentiler yüksek olunca sabır kalmıyor" ifadelerini kullandı.

İlkay, Wirtz'in eleştirilerde haksız yere suçlandığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bonservisinin bu kadar yüksek olmasında onun hiçbir suçu yok. Onun sahadaki katkısı sadece gol ve asistlerle ölçülmemeli. Premier Lig'de ondan daha çok pozisyon yaratan bir oyuncu yok. Analizlerin daha derinlemesine yapılması gerekir. Florian Wirtz'in başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Wirtz'in olağanüstü kalitesini göremeyenler futboldan anlamıyor. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim. Florian, muazzam yeteneğiyle bu dönemi atlatacak karakterde biri. Bu süreç Alman Milli Takımı için de çok önemli. Başarısı sadece zaman meselesi"

Güncel piyasa değeri 140 milyon Euro olarak gösterilen Florian Wirtz, Liverpool formasıyla oynadığı 10 maçta sadece 1 asist yapabildi.