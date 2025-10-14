Son Mühür - Galatasaray, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan’ın NEOM kulübünden gelen yüksek teklif ve yaşanan krizin ardından Barış Alper Yılmaz’ı satmama kararı alarak takımda tuttu. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yeni bir sözleşme sunduğu belirtilirken, anlaşmanın detayları da paylaşıldı. Maaşında yapılan düzenleme sonrası Barış Alper, bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon Euro kazanacak ve bu anlaşmayla Galatasaray kadrosundaki en yüksek maaşlı yerli futbolculardan biri olacak.
Taraftarların tepkisi
Sosyal medyada Barış Alper’in yeni maaşıyla ilgili Galatasaraylı taraftarlar ikiye bölündü. Bazı taraftarlar oyuncunun zamlı maaşını hak ettiğini savunurken, bazıları ise sezon öncesi menajeriyle yaşanan krizi hatırlatarak ödenecek yeni ücreti fazla bularak tepki gösterdi.
20 maç oynaması halinde...
Yeni sözleşmeye göre yıldız oyuncunun garanti ücreti 3 milyon Euro olarak belirlendi. Barış, toplamda 20 maç oynaması halinde 2 milyon Euro ek gelir elde edecek. Ayrıca, sadakat bonusu 500 bin Euro, 20 ve üzeri gol katkısı sağlarsa 500 bin Euro daha kazanacak.
Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan şunları söyledi:
"Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık."
Neler yaşanmıştı?
Yeni sözleşmeden önce Barış Alper Yılmaz’a, Suudi Arabistan ekibi NEOM FC’den önemli bir transfer teklifi geldi. İddialara göre NEOM, oyuncu için yaklaşık 40 milyon Euro bonservis ve yıllık 10 milyon Euro maaş önerdi. Ancak Galatasaray yönetimi, bu yüksek teklife rağmen transferi kesin bir şekilde reddetti.