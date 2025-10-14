Sosyal medyada Barış Alper’in yeni maaşıyla ilgili Galatasaraylı taraftarlar ikiye bölündü. Bazı taraftarlar oyuncunun zamlı maaşını hak ettiğini savunurken, bazıları ise sezon öncesi menajeriyle yaşanan krizi hatırlatarak ödenecek yeni ücreti fazla bularak tepki gösterdi.

Yeni sözleşmeye göre yıldız oyuncunun garanti ücreti 3 milyon Euro olarak belirlendi. Barış, toplamda 20 maç oynaması halinde 2 milyon Euro ek gelir elde edecek. Ayrıca, sadakat bonusu 500 bin Euro, 20 ve üzeri gol katkısı sağlarsa 500 bin Euro daha kazanacak.

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan şunları söyledi:

"Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık."

Neler yaşanmıştı?