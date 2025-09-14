Güney Kore, yılın ilk yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte alarma geçti. Ülkenin kuzeybatısındaki Gyeonggi eyaletine bağlı Paju şehrinde bulunan bir tavuk çiftliğinde tespit edilen bu vaka, yetkilileri acil önlemler almaya sevk etti.

Alarm seviyesi yükseltildi, karantina önlemleri sıkılaştı

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, söz konusu HPAI vakasının doğrulanmasının ardından hükümet, ulusal alarm seviyesini "dikkat"ten "tedbir" seviyesine çıkardı. Bu ani yükseltme, ülkenin salgına karşı hazırlıklı olma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde karantina ve dezenfeksiyon önlemlerini sıkılaştırdı.

Bu kapsamda, özellikle geleneksel pazarlarda faaliyet gösteren kanatlı hayvan satıcıları ve hayvan taşıma araçları sıkı denetim altına alındı. Çiftliklerin biyolojik güvenlik ve karantina kurallarına eksiksiz uyup uymadığına dair kapsamlı kontroller başlatıldı. Ayrıca, hastalığın yayılabileceği riskli bölgelerdeki çiftliklerde rutin tarama testleri ve numune alımları artırıldı.

Vaka, son yılların en erken tespit edileni oldu

Kuş gribi vakalarının genellikle ekim veya kasım aylarında rapor edildiği göz önüne alındığında, bu vakanın eylül ayında tespit edilmesi uzmanlar tarafından endişeyle karşılandı. Bu durum, son yıllarda görülen en erken kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti. Erken tespit, virüsün mutasyon geçirerek daha hızlı yayıldığına dair potansiyel bir işaret olabilir. Yetkililer, bu erken vakanın nedenlerini araştırırken, halkı ve özellikle de kanatlı hayvan yetiştiricilerini hijyen kurallarına azami özen göstermeleri konusunda uyardı. Hükümet, virüsün olası yayılımına karşı tüm hazırlıklarını tamamladığını ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti. Bu durum, hem çiftlik sahipleri hem de tüketiciler arasında tedirginliğe yol açtı.