Mutfakta özellikle ocak çevresi, lavabo kenarları ve fırın içi zamanla zor çıkan lekelerle kaplanıyor. Pek çok kişi çözümü pahalı kimyasal ürünlerde arasa da, evde bulunan basit malzemeler çok daha etkili olabiliyor. Son günlerde yeniden konuşulan karbonat ve sirke karışımı, kurumuş yağlardan su lekelerine kadar birçok noktada pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Üstelik ekstra masraf çıkarmadan.

İki basit malzeme ile güçlü temizlik

Karbonatın yüzeydeki kirleri gevşetici yapısı ile sirkenin çözücü etkisi birleştiğinde ortaya güçlü bir temizlik desteği çıkıyor. Özellikle mutfakta sertleşmiş yağ tabakalarında bu karışımın etkisi daha belirgin hale geliyor. Yapılışı da oldukça basit. Lekeli bölgeye karbonat serpiştiriliyor, ardından üzerine yavaşça sirke dökülüyor. Köpürme başladıktan sonra birkaç dakika beklemek çoğu zaman yeterli oluyor. Sonrasında nemli bir bezle silindiğinde yüzey daha temiz oluyor.

Sadece tezgahla sınırlı değil

Bu yöntem yalnızca mutfak tezgahında değil; ocak gözlerinde, evyede, musluk çevresinde hatta fırın içinde de kullanılabiliyor. Kararan bölgelerde düzenli uygulandığında daha parlak bir sonuç alınabildiği belirtiliyor.

Ağır kimyasal kokuların olmaması da ayrı bir kazanç. Özellikle çocuklu evlerde ya da yoğun deterjan kokusundan rahatsız olanlar için bu durum önemli bir avantaj sayılıyor.

Bütçeyi zorlamadan temizlik mümkün

Artan temizlik ürünü fiyatları düşünüldüğünde, evdeki mevcut malzemelerle çözüm üretmek birçok kişi için cazip hale geliyor. Karbonat ve sirke yöntemi hem daha düşük maliyetli hem de pratik oluşuyla öne çıkıyor.