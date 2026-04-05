25 Mart’tan bu yana Pakistan genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar, birçok bölgede sele neden oldu. Özellikle altyapının yetersiz olduğu alanlarda su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Son verilere göre sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 68’e yükseldi.

En ağır bilanço Khyber Pakhtunkhwa’da

Selden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde can kaybı artmaya devam ediyor. Peşaver kentinde son 24 saat içinde 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eyalet genelinde ise toplam can kaybı 30’a, yaralı sayısı 85’e ulaştı.

Karaçi ve diğer eyaletlerde de kayıplar var

Ülkenin en büyük şehirlerinden Karaçi’de 27 kişi yaşamını yitirirken, Belucistan eyaletinde 9, Pencap eyaletinde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, farklı bölgelerde selin etkisinin sürdüğünü ve bilanço artabileceğini belirtti.

Buzul gölleri için alarm verildi

Şiddetli yağışların ardından özellikle dağlık bölgelerdeki buzul göllerinin taşma riski gündeme geldi. Yetkililer, risk altındaki beş bölgede acil durum ilan ederek olası taşkınlara karşı önlem aldı.

Yeni yağış uyarısı yapıldı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, önümüzdeki 24 saat için kritik uyarıda bulundu. Açıklamada, Sindh, Pencap, Belucistan ve Khyber Pakhtunkhwa’nın bazı kesimlerinde şiddetli yağış, fırtına ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Ayrıca Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir bölgelerinde kar yağışı öngörüldüğü ifade edildi.