ABD ve İran hattında gerilim, Başkan Donald Trump’ın son açıklamalarıyla birlikte kritik bir eşiğe ulaştı. Sosyal medya platformu üzerinden Tahran yönetimine yönelik sert bir ültimatom yayımlayan Trump, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için belirlediği on günlük sürenin sonuna gelindiğini duyurdu.

‘Zaman doluyor’ dedi

Beyaz Saray’dan yükselen tehditkar mesajda, bir uzlaşma zemini bulunmaması halinde bölgedeki askeri hareketliliğin şiddetleneceği sinyali verildi. "Zaman doluyor" ifadesini kullanan Trump, karşı taraf için oldukça karanlık bir tablo çizerek, operasyonların başlaması için önlerinde sadece 48 saatlik bir dilim kaldığını vurguladı.

Daha önce ertelenmişti

Sürecin arka planına bakıldığında, Washington yönetiminin İran’ın enerji altyapısını hedef alan saldırıları bir süredir askıya aldığı görülüyor. İlk olarak 22 Mart’ta iki gün, ardından 23 Mart’ta beş gün süreyle durdurulan operasyonlar, son olarak 26 Mart tarihinde alınan kararla on gün daha ertelenmişti. Trump o dönem yaptığı değerlendirmede, erteleme kararının İran hükümetinden gelen talep üzerine alındığını belirtmiş ancak saldırıların yeniden başlaması için 6 Nisan tarihini işaret etmişti. Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmaması durumunda, bölgedeki enerji tesislerine yönelik müdahalenin takvim doğrultusunda tekrar devreye girmesi bekleniyor.