Son Mühür - Galatasaray’ın yıldız ismi Leroy Sane, Liverpool maçında süre almamasına ve Beşiktaş derbisinde yedek başlamasına rağmen, sergilediği olgun ve disiplinli tavırla öne çıktı. Alman futbolcu, teknik direktör Okan Buruk’un kararlarına saygı göstererek profesyonelliğiyle takdir topladı.

Beşiktaş derbisinin son dakikalarında oyuna dahil olan Leroy Sane’nin, maç sonrası yakın çevresine, “Hocamız Liverpool maçındaki kadroyu bozmak istemedi, bu kararını anlayışla karşılıyorum” dediği öğrenildi. Alman oyuncunun, milli arada ekstra çalışmalar yaparak formunu yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk ise yıldız futbolcusuna duyduğu güveni sürdürüyor:

“Sane çok kaliteli bir futbolcu. Takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisine güvenim tam.”

Performansı