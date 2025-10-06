Milli futbolcu Atakan Karazor, son günlerde A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmesinin ardından Türkiye'de gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada ve spor camiasında isminin yer alması tartışmalara yol açıyor. Peki, Atakan Karazor kimdir, neden tartışılıyor?

Almanya'nın Essen kentinde 13 Ekim 1996’da doğan Atakan Karazor, Türk kökenli bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Kariyerine Almanya’nın Schwarz-Weiß Essen ve VfL Bochum altyapılarında başladı. Kısa sürede performansıyla öne çıktı ve Almanya'nın köklü kulüplerinde forma giydi. Günümüzde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ta oynuyor. Almanya’da yetişmesine karşın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı.

Atakan Karazor Kimdir? Neden Gündemde?

Karazor, geçtiğimiz yıllarda tatil için gittiği İspanya'nın Ibiza Adası'nda cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. 50.000 euro kefaletle serbest bırakıldı ve Almanya’ya dönmesine izin verildi. Bu olay, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle yeniden milli takım aday kadrosuna çağrılması, geçmişte yaşanan bu olay nedeniyle ciddi şekilde tartışılıyor.

Kulüp kariyerinde önce Borussia Dortmund II’de profesyonel olarak forma giydi. 2017’de 2. Bundesliga takımlarından Holstein Kiel’e transfer oldu. 2019 yılında ise Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a katıldı. Stuttgart ile Bundesliga’ya yükselme başarısı elde etti ve 2023’te sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. 2024'te ise takım kaptanlığı görevini üstlendi.

Sonuç olarak, Atakan Karazor’un hem milli takıma alınması hem de geçmişte yaşanan hukuki süreçler, hakkında tartışmaları beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal medyada futbolseverler arasında milli formayı giyip giymemesi gerektiği yönünde görüş ayrılıkları bulunuyor.