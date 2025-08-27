Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşananları “sistematik bir soykırım” olarak nitelendirdi. Duran, “Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar bombalar ve açlık nedeniyle hayatını kaybederken, Netanyahu’nun 1915 olaylarına dair açıklamaları tarihi ve hukuku istismar eden açık bir çifte standarttır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde faillerin yargılanması

Duran, Gazze’deki saldırıların uluslararası hukukun soykırım tanımına uyduğunu vurguladı. On binlerce sivilin yaşamını yitirdiğine, temel ihtiyaçların sistematik şekilde yok edildiğine ve kitlesel göçe zorlamaların gerçekleştiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin girişimleri sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, bu suçları işleyenlerin tarihe hükmetme yetkisinin bulunmadığını belirterek, “Uluslararası toplumun vicdanında mahkum olan Netanyahu ve sorumlu şebekenin, uluslararası mahkemelerde en ağır şekilde cezalandırılması için Türkiye olarak tüm diplomatik ve hukuki çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.