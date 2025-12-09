Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin Filistin için yürüttüğü uluslararası diplomasi trafiğine dikkat çekerek “Cumhurbaşkanımız, İsrail zulmünü her platformda dile getirmeye devam ediyor. Türkiye’nin bu mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı” dedi.

Duran, Gazze’de yaşanan soykırımın medya boyutunu ele alan panelde çarpıcı mesajlar verdi.

“Gazze’de insanlık tarihine geçen bir mezalim yaşanıyor”

“Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş” panelinin açılışında konuşan Burhanettin Duran, Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları “insanlık tarihinde benzerine az rastlanır bir mezalim” olarak nitelendirdi.

Duran, panelin aynı zamanda büyük fedakârlıklarla görev yapan kadın gazetecilerin direnişini görünür kılmayı amaçladığını belirtti.

Gazetecilerin mücadelesi kitaplaştırıldı

Duran, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarını belgeleyen “Gerçeğin Katli: İsrail’in Gazeteciliğe Karşı Savaşı” kitabının Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımlandığını söyledi.

Bu yayınla birlikte, İsrail’in “kirli ve karanlık yüzünün” dünyada daha fazla görünür hâle geldiğini vurguladı.

“İsrail insanlığın vicdanında mahkûm oldu”

Konuşmasında İsrail’in uluslararası hukuk ve insan haklarını sistematik şekilde ihlal ettiğini hatırlatan Duran, şu değerlendirmeyi yaptı:

İsrail, insanlığın vicdanında kalıcı olarak mahkûm oldu.

Uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesinde bulunuyor.

Türkiye, bu çok boyutlu direnişin her alanında yer alıyor.

Duran, diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve ticaretin durdurulması gibi yaptırımların da bu çerçevede uygulandığını belirtti.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kritik bir diplomasi süreci yürütülüyor”

Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası temaslarında Filistin meselesini her fırsatta gündeme getirdiğini söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin bu mücadelesi, ateşkesin sağlanmasında şüphesiz kritik rol oynadı.”

Duran ayrıca, Emine Erdoğan’ın lider eşleriyle düzenlediği “Filistin İçin Tek Yürek” buluşmasını hatırlatarak, ABD eski First Lady’si Melania Trump’a gönderdiği mektupta Gazzeli çocuklara yönelik çağrısına dikkat çekti.

Gazetecilere yönelik saldırılar: “Gerçeğin bedeli ölüm oldu”

Duran, İsrail’in iki yıl içinde 37’si kadın olmak üzere yaklaşık 300 gazeteciyi hedef aldığını belirterek şunları söyledi:

Gazeteciler aç, susuz, ölüm tehdidi altında görev yaptı.

İsrail, sadece gazetecileri değil, ailelerini de hedef aldı.

Batı merkezli bazı medya kuruluşları dezenformasyonla soykırımı meşrulaştırdı.

Özellikle kadın gazeteci Alaa Al-Hams’ın öyküsünü anlatan Duran, onun sosyal medyaya yazdığı “Aceleniz mi vardı, yoksa ben mi yavaştım?” mesajından kısa süre sonra bebeğiyle birlikte şehit edildiğini hatırlattı.

“Dijital medyada Filistinlilerin sesi sistematik olarak bastırıldı”

Duran, sosyal medya platformlarının algoritmalarını kullanarak Filistinlilerin görünürlüğünü azaltmaya çalıştığını söyledi:

“Dijital medyanın İsrail’i destekleyici uygulamaları utanç vesikası olarak kayıtlara geçti.”

Ancak TRT, Anadolu Ajansı ve diğer bazı medya kuruluşlarının, sahadaki tanıklıkları dünyaya aktararak bu karartma çabasını kırdığını ifade etti.

“Dijital egemenlik artık milli güvenlik meselesidir”

Duran, Gazze’de yaşananların, güçlü bir dijital altyapının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti:

Yerli sosyal medya platformları

Ulusal veri ağları

Dijital içerik altyapısı

Türkiye’nin milli güvenlik stratejisinin ayrılmaz unsuru olarak değerlendirildi.

Panel geniş katılımla gerçekleşti

Açılış konuşmasının ardından panele geçilirken, programa şu isimler katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

AK Parti Kadın Kolları Başkanı, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay

Belgesel yönetmeni Basel Adra

Gazeteci Somaya Abunima

Ulusal ve uluslararası medya temsilcileri

Panelde “Dünyanın Sessizliğine Direnen Sesler” ve “Gazze’de Gerçeğin Kuşatılması” oturumları gerçekleştirildi.