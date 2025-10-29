Son Mühür- Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet’in ilan belgesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ortaylı, Osmanlıca yazılı belgenin çevirisini de paylaşımına ekledi.

“Türkiye Devleti’nin şekli hükümeti Cumhuriyettir”

Paylaşımında belgedeki en çarpıcı ifadeyi öne çıkaran Ortaylı, “Türkiye Devleti’nin şekli hükümeti Cumhuriyettir” sözlerini vurguladı. Belgede ayrıca, “Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir” ifadeleri yer aldı.

102 yıllık mirasın simgesi

Ortaylı’nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Tarihçi, paylaştığı belgeyle Cumhuriyet’in ilanının temel ilkelerini hatırlatarak, Türk milletinin egemenliğini kendi iradesiyle tesis ettiği o tarihi günü anımsattı.