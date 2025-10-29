Son Mühür- Olay, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelmişti.

Alt katında bir eczanenin bulunduğu 5 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çökmüştü. Binada yaşayan 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı öğrenilmişti.

Arama kurtarma ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, enkaz altında olan anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Bilir ailesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İki cansız bedene daha ulaşıldı

Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden çocuklardan birinin 12 yaşındaki Emir Bilir olduğu öğrenildi. Kısa bir süre sonra ise ekipler, enkaz altından bir kız çocuğunun daha cansız bedenini çıkardı.

Enkazdan bir kişi daha çıkarıldı

Enkaz alanında çalışmalar sürerken, ekiplerin az önce bir kişiye daha ulaştığı bildirildi. Ancak çıkarılan kişinin yaralı mı yoksa hayatını kaybetmiş mi olduğu henüz netlik kazanmadı. Bölgede AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...