Son Mühür- Açlık sınırının 26 bin liranın üzerine çıktığı dönemde milyonlarca emekli açlık sınırı altında maaşıyla ay sonunu getirme savaşı veriyor.

İngiltere ve Almanya'nın bile sosyal yardım ve emekli maaşından tasarruf yaptığına işaret ederek Türkiye'de 20 yıl prim toplayıp, 40 yıl ödeme yapıyoruz'' diyen Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a iktisatçı İnan Mutlu rakamlarla tepki gösterdi.

En güncel siyasi yalan...



''SGK açıklarının bütçeyi zorladığı argümanı, günümüzün en güncel siyasi yalanı.'' hatırlatmasında bulunan Mutlu,

''Evet, merkezi bütçeden SGK'ya iktidarın tercihlerinden dolayı ciddi ödemeler yapılıyor.

Mesela emekli ikramiyeleri için bu sene 115 milyar lira ödendi. Aynı dönem işverenlere sigorta teşvik indirimi kapsamında 180 milyar lira ödendi.

Bu kalemler toplanıyor ve rakam büyük gösterilerek SGK'ya çok fazla kaynak aktarıldığı algısı yayılıyor.

Halbuki;

İlk 8 ayda merkezi bütçeden SGK'ya açık finansmanı için yüzde 1 bile harcama yapılmadı.

Açık finansmanı amacıyla aktarılan tutar 75 milyar lira.

Oran belli- yüzde 0,86.

Oysa faize ödenen rakam yüzde 16,26.

SGK açıkları; üç kuruş ödedikleri emekli maaşını daha da pul etmek, özel emeklilik sistemini Türkiye'de yerleştirmek için söylenmiş kuyruklu bir yalandır.'' vurgusunda bulundu.



Sondan üçüncü ülkeyiz...



''Türkiye, milli gelirine oranla emeklilerine en az maaş ödeyen sondan üçüncü ülke.'' diyen İnan Mutlu,

AB ülkeleri emeklileri için milli gelirlerinin ortalama yüzde 12,21'ini ayırırken, Türkiye'de bu oran sadece yüzde 5,27.

Tüm Balkan ülkeleri dahi emeklilerine çok daha fazla kaynak ayırıyor.'' hatırlatmasında bulundu.