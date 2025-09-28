Son Mühür- ORC Araştırma Şirketi tarafından 22-25 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçları, Türkiye'deki genç seçmenin en beğendiği muhalif siyasetçileri ortaya koydu. 26 ilde, 17-26 yaş aralığındaki 1960 katılımcıyla yapılan araştırmaya göre, Ekrem İmamoğlu gençlerin açık ara en beğendiği siyasi figür oldu. Araştırmada sadece milletvekili olmayan muhalif siyasetçiler değerlendirmeye alındı.

Gençlerin favorisi Ekrem İmamoğlu zirvede

Anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlerin beğenisinde %31,7'lik oranla ilk sıraya yerleşti. İmamoğlu'nu takip eden isim ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel, gençlerin oylarının %25,4'ünü alarak ikinci sırada konumlandı.

Sürpriz sonuçlar

Listenin üçüncü sırasında %15,7'lik beğeni oranıyla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yer aldı. Özdağ'ın gençlerin gündemindeki belirli konular üzerinden yüksek bir destek yakaladığı görülüyor. Listenin orta sıralarında ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı: CHP'nin önde gelen isimlerinden Gürsel Tekin ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki çok az oy farkı, bu iki ismin gençlerin beğenisinde ne kadar yakın bir rekabet içinde olduğunu gösteriyor. Tekin %13,6 oy alırken, Yavaş %13,1 ile onu hemen arkasından takip etti.

Diğer muhalif isimlerin beğeni oranları

Listenin devamında sırasıyla İYİ Parti'den Müsavat Dervişoğlu %12,4, eski Memleket Partisi Genel Başkanı ve şimdi CHPli Muharrem İnce %12,0 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan %11,7 ile yer aldı. Gençlerin beğenisini kazanan diğer siyasetçiler ise sırasıyla eski İYİ Partili ve şimdi Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu %11,4 ve Genç Parti Genel Başkanı Hüseyin Baş %10,5 oldu.

ORC'nin 22-25 Eylül 2025 tarihli bu araştırmasındaki bu sonuçlar, gençlerin siyasete olan bakış açısını anlamak ve geleceğe yönelik politik stratejileri belirlemek açısından kritik bir öneme sahip.