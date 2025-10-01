Son Mühür - Turgutlu Belediyesi, bu yıl 5’inci kez Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin ünlü başpehlivanlarının er meydanında karşı karşıya geleceği güreşler, 5 Ekim Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yağlı Pehlivan Güreşleri ile bu yıl da Kırkpınar atmosferini ilçeye taşıyacak. Aralarında Orhan Okulu, İsmail Balaban, Recep Kara, Feyzullah Aktürk, Fatih Atlı, İsmail Koç, Cengizhan Şimşek ve Ertuğrul Dağdeviren’in de bulunduğu altın kemer sahibi başpehlivanlar, er meydanında kol bağlayacak. Etkinlikte ayrıca genç güreşçiler de mücadele ederek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Ata sporu yeniden er meydanında

Türk güreş geleneğinin yaşatıldığı organizasyon, Turgutlu’da hem spora hem de kültürel mirasa sahip çıkmanın en önemli örneklerinden biri olacak. Yağlı güreşlerin köklü geleneği, Turgutlu’da bir kez daha seyircilerle buluşacak.

Başkan Akın’dan davet

Güreşlerin bu yıl da büyük ilgi görmesini beklediklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

“Geleneklerimizi yaşatmak ve genç nesillere ata sporumuz güreşi sevdirmek adına düzenlediğimiz Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin beşincisini gerçekleştiriyoruz. Altın kemerli başpehlivanlarımızın da yer alacağı bu büyük organizasyona tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.”

Güreşler, 5 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.