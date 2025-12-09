Operasyonun, Blue’nun Bali’de “Bang Bus” olarak bilinen konsepte uygun içerik çekmek amacıyla yerel bir minibüs kiralayıp turistlerle video hazırlığı yaptığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. Baskının, sosyal medyada yayılan görüntüler ve gelen ihbarlar sonrası yapıldığı ifade edildi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre operasyonun, Avustralya’da lise mezuniyet haftası (Schoolies) kapsamında Bali’nin yoğun ziyaret edildiği günlere denk gelmesi ayrıca dikkat çekiyor. Blue’nun bu dönemde 18 yaşını yeni dolduran gençleri hedef alan bir çekim organizasyonu planladığı öne sürüldü.

Kameralar ve minibüse el konuldu

Polisin baskında çok sayıda kamera ve dijital materyalin yanı sıra “School Bonnie Blue” etiketli 19 kostüm ile içerik çekimi için özel olarak düzenlendiği belirtilen bir minibüs ve aracın evraklarına el koyduğu bildirildi.

Ülkeyi ayağa kaldırdı

Endonezya’da pornografik içerik üretimi, yabancılar için de ağır suç sayılıyor. Bu nedenle Bonnie Blue hakkında adli soruşturma yürütülüyor. Savcılık dava açarsa uzun süreli hapis ve yüksek para cezası ihtimali bulunsa da hukuk uzmanları, Bali’de benzer olaylarda en yaygın yaptırımın sınır dışı etme olduğunu ifade ediyor.

OnlyFans'te yasaklandı

Britanyalı içerik üreticisi Bonnie Blue, son dönemde Channel 4’te yayımlanan ve geniş tartışmalara yol açan cinsel içerikli belgeselle adını duyurmuştu. Platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle OnlyFans tarafından süresiz olarak yasaklanan Blue’nun, Bali’ye yeni bir çekim konsepti geliştirmek amacıyla gittiği iddia ediliyor.