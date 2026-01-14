Son Mühür- Edinilen bilgilere göre İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Eş Başkanı ve avukat Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kafasına aldığı darbeler ölümüne neden oldu

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Aydın’ın, başına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Buca Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Ali Aydın’ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İnsan Hakları Derneği: "Çok üzgünüz... Olay takip edilmektedir"

Avukat Ali Aydın’ın yaşamını yitirdiği saldırının ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Çok üzgünüz... Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir.

Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz..." ifadelerine yer verildi.

İzmir Emniyeti: "Olayın siyasi yönü yok"

Avukat Ali Aydın’ın yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da yazılı açıklama yapıldı.

Emniyet, olayın detaylarını kamuoyuyla paylaşırken, saldırının herhangi bir siyasi yönü bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada, 14 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesinde bulunan dağlık alanda bir erkek şahsa ait cansız bedenin tespit edildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin A.A. (1957 doğumlu, emekli öğretmen ve serbest avukat) olduğu tespit edildi.

Emniyet birimleri tarafından başlatılan kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin M.D.E. (1996 doğumlu) olduğu belirlendi. Şüphelinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin ilk ifadesinde suçu kabul ettiği, olayın uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği kaydedildi.

Emniyet, olayın herhangi bir siyasi yönü bulunmadığını ve adli tahkikatın çok yönlü şekilde sürdüğünü duyurdu.