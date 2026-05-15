Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, İtalya’nın Ancona kentinde düzenlenen uluslararası sektörel iş birliği toplantısına katıldı. Ayakkabı modası ve üretimi konusunda küresel bir merkez sayılan Ancona’daki buluşmada, Türk ayakkabı sektörünün mevcut üretim gücü ve ihracat potansiyeli yabancı temsilcilere anlatıldı.

KOBİ’lerin geleceği ele alındı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in öncülük ettiği heyet, 14-15 Mayıs tarihlerinde İtalyan sektör paydaşları ve büyük firma yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin temelinde ayakkabı ve deri işleme sektöründeki KOBİ’lerin dijitalleşme süreçleri ile çevre dostu üretim (yeşil dönüşüm) kapasitelerinin nasıl geliştirileceği sorusu yer aldı. Teknolojik altyapının yenilenmesi ve çalışanların bu yeni sistemlere uyumu noktasında karşılıklı deneyimler paylaşıldı.

Modern yapıya getirilmesi gerektiğini söyledi

Toplantıda söz alan İESOB Başkanı Yalçın Ata, Türkiye’de ayakkabı ve deri yan sanayisinin ekonomi için ne ifade ettiğini rakamlarla olmasa da sektörel ağırlığıyla dile getirdi. Bu iş kollarının ciddi bir istihdam kapısı olduğunu belirten Ata, Türk malı ayakkabı ve deri ürünlerinin dünya pazarında talep gördüğünü hatırlattı. İşletmelerin küresel rekabette geri kalmaması için üretim bantlarının modernize edilmesi gerektiğini savunan Ata, İtalyan meslektaşlarıyla bu dönüşümün maliyetleri ve yöntemleri üzerine fikir alışverişi gerçeklştirdi.

Bağların sıkı tutulması hedefleniyor

Toplantı sonundaysa Türk esnafının Avrupa standartlarında üretim yapabilmesi için iki ülke arasındaki bağların sıkı tutulması konusunda karar kılındı.

TESK çatısı altında yürütülen bu uluslararası temaslar, yerli üreticinin teknolojik darboğazları aşmasına yardımcı olmayı amaçlamış.

