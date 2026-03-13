Son Mühür/Merve Turan- Menderes Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren Mehtap ve Sevtap Karaabdüloğlu kardeşler ile tüm deprem kayıplarını anmak amacıyla Kasımpaşa Mahallesi’nde yeni bir parkı hizmete sundu. Açılışa Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, eşi Melek Çiçek, CHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık ve depremde hayatını kaybeden kardeşlerin ailesi katıldı.

Parkta deprem anıtı yer alıyor

259. ve 264. sokakların kesişiminde yer alan park, toplam 1.300 metrekare alan üzerinde konumlanıyor. 470 metrekarelik otopark ve 1.220 metrekarelik yeşil alanın yer aldığı parkta oturma alanları, spor ekipmanları ve çocuk oyun alanları da bulunuyor. Parkın içinde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için özel olarak hazırlanan bir anıt yer alıyor.

Aileden duygusal mesaj

Açılış sırasında katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Depremde hayatını kaybedenlerin ailesi, teşekkür mesajını kürsüden iletti. Mesajda, “Başta Başkan İlkay Çiçek ve tüm belediye çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Acımızı paylaşan Başkanımızın değerli eşi Melek Çiçek Hanım’a minnettarız. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Sizleri çok seviyoruz” ifadeleri yer aldı.

Başkan Çiçek: “Hatıraları bu parkta yaşayacak”

Açılışta konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçedeki hizmetlerin önemine değinerek, “Menderes’in 44 mahallesinde ihtiyaç duyulan her noktada eksikleri tespit ediyor ve çözümler üretiyoruz. Kasımpaşa Mahallesi’ndeki bu proje ile hem park hem de otopark ihtiyacını karşılamış olduk. Menderes’e hayırlı olsun” dedi.

Çiçek, depremde kaybedilen kardeşlerin isimlerinin parkta yaşatılacağını belirterek, “6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz Mehtap ve Sevtap Karaabdüloğlu kardeşlerimizin adları bu parkta sonsuza dek yaşayacak. Acı kayıplarımızı unutturmamak adına bu proje büyük bir anlam taşıyor. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.