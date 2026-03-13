Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in sağlık tarihindeki en köklü kurumlarından biri olan ve tam 118 yıldır şifa dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, eşine az rastlanır bir vefa hikâyesine ev sahipliği yapıyor. Bir asrı deviren bu "sağlık çınarı"nda ilk nefeslerini alan dört farklı isim; yıllar sonra dünyaya gözlerini açtıkları koridorlara hekim, hemşire, diş hekimi ve eczacı olarak geri döndü. Farklı jenerasyonları temsil eden bu sağlık profesyonellerinin yolları, bugün doğdukları hastanenin çatısı altında, insan hayatına dokunma sevdasıyla yeniden birleşti.

Kuşaklar değişiyor, vefa ruhu baki kalıyor

Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi olma özelliğini taşıyan Eşrefpaşa Hastanesi, sadece tıbbi müdahalelerin yapıldığı bir merkez değil, aynı zamanda duygusal bağların ilmek ilmek işlendiği bir yuva kimliğini koruyor. Bu köklü kurumun koridorlarında yankılanan ilk bebek seslerinden bazıları, bugün aynı mekânda hastalarına derman oluyor. Üç ayrı kuşağı simgeleyen Ural Hamurcu, Yasemin Şen, Ekin Başak Bozdağlı ve İrem Ayçetin, mesleki yaşamlarını doğdukları topraklarda sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor. Kendi doğumlarına tanıklık eden duvarlar arasında sağlık emekçisi olarak görev yapmanın, işlerine duydukları tutkuyu daha da perçinlediğini ifade eden ekip, İzmir halkına hizmet etmeyi bir borç biliyor.

Doğduğu odaya uzman hekim olarak döndü

1972 yılının Nisan ayında Eşrefpaşa Hastanesi’nde dünyaya gelen Üroloji Uzmanı Dr. Ural Hamurcu, hastanenin geçirdiği dönüşümün en canlı tanıklarından biri. Kendi doğumunun gerçekleştiği alanın bugün yoğun bakım servisi olarak hizmet verdiğini belirten Hamurcu, 2004 yılından bu yana doğduğu çatı altında şifa dağıtıyor. Çocukluk yıllarında hasta olarak geldiği, kendisini muayene eden duayen hekimlerle bir dönem mesai arkadaşlığı yapma şansı yakalayan Hamurcu, bu deneyimin paha biçilemez olduğunu vurguluyor. Üç farklı nesilden meslektaşıyla aynı duyguları paylaşmanın keyifli bir çalışma ortamı yarattığını dile getiren deneyimli hekim, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tüm mesai arkadaşlarına selam gönderiyor.

İlk nefesten ameliyathaneye uzanan yolculuk

Hastanenin bir diğer emektarı olan Ameliyathane Hemşiresi Yasemin Şen ise 1985 yılında gözlerini açtığı bu kuruma, tam 21 yıl sonra sağlık personeli olarak adım attı. Aşina olduğu koridorlarda profesyonel olarak görev almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Şen, mesleğini büyük bir aidiyet duygusuyla icra ediyor. Benzer bir hikâyeyi paylaşan Diş Hekimi Ekin Başak Bozdağlı da 1996 yılında doğduğu hastaneye 2023 yılında hekim olarak döndü. Kendi doğumunda görev alan doktor ve hemşirelerle omuz omuza çalışmanın işine olan sevgisini artırdığını ifade eden Bozdağlı, çocukken tedavi olduğu koltuklarda şimdi hastalarını iyileştirmenin gururunu yaşıyor.

"Senin doğumuna şahitlik etmiştik" cümlesinin gururu

1997 yılında bu kadim hastanede hayata merhaba diyen Eczacı İrem Ayçetin, kendisi için en ilginç anların eski mesai arkadaşlarıyla yaptığı sohbetler olduğunu dile getiriyor. Doğumuna şahitlik etmiş sağlık personeliyle aynı ekipte yer almanın "ilginç ve onur verici" bir tesadüf olduğunu söyleyen Ayçetin, "Sen o gün bu ameliyathanedeydin, biz oradaydık" diyen çalışma arkadaşlarıyla bir aile sıcaklığında hizmet verdiklerini belirtiyor. Eşrefpaşa Hastanesi’nin bu dört ismi, sağlıkta şiddetin son bulduğu bir gelecek temennisiyle, İzmir’in sağlık mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.