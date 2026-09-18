Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturma, gece yarısı kritik bir gelişmeyle hareketlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı, emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Eş zamanlı baskınlar, FETÖ bağlantılı eski savcılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma, yıllar sonra dev bir operasyonun fitilini ateşledi. İstanbul ve Ankara’da düğmeye basan Jandarma ekipleri, dönemin yetkililerini ve cezaevindeki tanıkları hedef aldı.

Operasyonda, Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım adresinde yakalandı. Sadece koğuş arkadaşları değil, dönemin yargı mensupları da mercek altında. Şüpheli ölüme dair dosyayı kapatan ve daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay yeri incelemesini yürüten eski savcı Necip Doğan gözaltına alınan isimler arasında.

Kıbrıs'tan kalkan uçakta gözaltına alındı

Soruşturmanın en kritik halkalarından biri ise KKTC'deydi. Hakkında arama kararı çıkarılan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur’un adada olduğu tespit edilince hava sahası takibe alındı.

Ercan Havalimanı’ndan kalkan tarifeli uçak saat 23.30 sularında İstanbul Havalimanı'na teker koydu. Uçaktan inen Uğur, kendisini bekleyen jandarma ekiplerince apron çıkışında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.