Gürlek, hakimlik döneminde Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Sözcü gazetesi davaları gibi kritik yargılamalarda heyet başkanlığı yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde ise Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, menajer Ayşe Barım ve çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmaları yürütmüştü.

Akın Gürlek kimdir?

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde hakim olarak görev yaptı.

Nisan 2021'de Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birinci sınıf hakimliğe terfi ettirilen Gürlek, İstanbul'da sırasıyla 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 37. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerini yürüttü.

Adalet Bakan Yardımcılığı ve Başsavcılık

Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini sürdürürken 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevde iki yılı aşkın süre çalıştı.

2 Ekim 2024'te HSK kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Gürlek, 11 Şubat 2026'da Adalet Bakanı olarak atandı. Evli ve bir çocuk babası.

Hakimlik döneminde yürüttüğü davalar

Akın Gürlek, hakimlik yaptığı dönemde Türkiye gündemini meşgul eden pek çok kritik davanın heyet başkanlığını üstlendi:

Selahattin Demirtaş davası: Gürlek'in başkanı olduğu mahkeme heyeti, 2018 yılında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "örgüt propagandası" suçlamasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu karar, Demirtaş'a getirilen siyaset yasağının temelini oluşturdu.

Canan Kaftancıoğlu davası: 2019 yılında dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararla Kaftancıoğlu'na parti yöneticiliği kısıtlaması getirildi.

Sözcü gazetesi davası: Gazete yönetici, yazar ve çalışanları "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla yargılandı ve çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

ÇHD davası: Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların yargılandığı davada hapis cezaları verildi. Bu davada ceza alan avukatlardan Ebru Timtik, adil yargılanma talebiyle girdiği açlık grevi sonucunda hayatını kaybetti.

Hrant Dink davası: Gürlek, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastı davasında heyet başkanlığı yaptı. Yargılama sonunda cinayetin FETÖ hedefleri doğrultusunda işlendiğine hükmedildi.

Barış Akademisyenleri davası: "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisi imzacılarının yargılandığı davalarda görev aldı.

Başsavcılık dönemindeki soruşturmalar

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra kritik soruşturmalara imza attı:

Esenyurt operasyonu: Göreve başladıktan kısa süre sonra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı ve yerine kayyum atandı.

İBB soruşturmaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Beşiktaş, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Avcılar belediye başkanları da dahil onlarca kişi tutuklandı.

Ayşe Barım tutuklaması: Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklandı.