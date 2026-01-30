Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Manchester City deplasmanına çıkan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Sonucun yanı sıra maç sırasında yaşanan bir an ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Guardiola ile sohbet etti

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Mauro Icardi’nin saha kenarındaki tavırları tartışma konusu oldu. Görüntülerde Arjantinli golcünün, kendi teknik direktörü Okan Buruk’la temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’ya yönelerek sohbet ettiği anlar yer aldı. Bu hareket, özellikle Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, yıldız futbolcunun Okan Buruk’u adeta görmezden gelip Guardiola ile samimi şekilde konuşmasını eleştirirken, bazıları da görüntülerin yanlış yorumlandığını savundu.