Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 12 puanla lig aşamasını 19. sırada bitirerek play-off turuna yükseldi. 7 puanda kalan FCSB ise Avrupa defterini kapattı. Fenerbahçe’nin golünü İsmail Yüksek kaydederken, ev sahibi takımın sayısı Cisotti’den geldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Romanya’da adeta yer yerinden oynadı.

''Üçünü kovdum...''

FCSB Başkanı Gigi Becali, karşılaşmanın ardından Rumen basınına verdiği röportajda radikal kararını açıkladı. Üç oyuncuyla yollarını ayıracağını belirten Becali, “Bana hiçbir katkı sağlamayan futbolcuları takımda tutamam. Denis Alibec, Dennis Politic ve Octavian Popescu ile vedalaşacağım” ifadelerini kullandı.

Cisotti'yi örnek gösterdi

Tecrübeli başkan açıklamalarını sert sözlerle sürdürdü. Becali, “Artık emin oldum. Sahada olanları görmediniz mi? Politic ile olmuyor, Popescu’yu deniyoruz ama yine sonuç alamıyoruz. Popescu bir yıldır gözüme giremiyor. Daha kaliteli oyuncular getirmeliyim. Avrupa’da tutunabilmek için güçlü futbolculara ihtiyacımız var” dedi. Cisotti’yi örnek gösteren Becali, “Fiziksel olarak zayıf olabilir ama sahada basmadık yer bırakmıyor. Benim ihtiyacım olan oyuncu profili bu” sözleriyle mevcut kadrodan duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi.

Transfer açıklaması

67 yaşındaki kulüp başkanı, Dennis Politic’e Yunanistan’dan talipler bulunduğunu, Denis Alibec’in ise Gheorghe Hagi’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanța’ya transfer olacağını söyledi. Becali ayrıca kadroya iki yeni oyuncu takviyesi yapılacağını da açıkladı.