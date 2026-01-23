Son Mühür- Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Icardi’den sert suçlamalar

Wanda Nara’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Sonsuza dek aile olacağız” açıklamasına yanıt veren Mauro Icardi, ifadelerinde oldukça sert bir dil kullandı.

Arjantinli futbolcu, eski eşinin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne sürerek dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarıyla ilgili yaşanan hukuki sürece dikkat çekti ve maddi iddialarını da kamuoyuyla paylaştı.

“Benden 7 milyon Euro çaldı”

Tecrübeli golcü, Wanda Nara’nın kendisini maddi açıdan zarara uğrattığını iddia ederek, “Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı” ifadelerini kullandı. Açıklamasında aile kavramına da değinen Icardi, eski eşinin artık hayatında yeri olmadığını belirtti.

Çocuklar ve China Suarez detayı

Icardi, açıklamasının devamında çocuklarıyla görüşemediğini öne sürerek, Nara’nın nişanlısı China Suarez’e yönelik takıntısı nedeniyle sürecin daha da zorlaştığını iddia etti.

Futbolcu, 9 ve 10 yaşındaki iki kızının babalarıyla bir arada olmalarının engellendiğini savunarak, “Asla ailemden biri olamayacak. Tek bağ, çocuklarımın annesi olması” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Wanda Nara’dan yanıt gecikmedi

Icardi’nin açıklamalarının ardından Wanda Nara da sessiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nara, suçlamaları reddederek, geçmişte Icardi’nin kariyeri ve imajı için büyük fedakarlıklar yaptığını savundu.

“Asla dolandırmadım, vergilerimi ödedim”

Nara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu büyük sözleşmeyi yaparken hissettiğim sorumluluk nedeniyle odaklanmanı istiyorum, o zaman beni değerli bulmuştun. Kızlar için her zaman aile olacağız ve onlar için birlikte inşa ettiğimiz kariyerde en iyisini diliyorum.”

Milano’da yaptığı moda anlaşmalarının kendisine ciddi maliyetler oluşturduğunu belirten Nara, “Senin imajın için çok çaba harcadım.

Şimdi ise imajın paramparça. Asla seni dolandırmadım ve her zaman kazancım üzerinden vergi ödedim” sözleriyle iddialara yanıt verdi.