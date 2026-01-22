Son Mühür- Uzun yıllardır sinema ve televizyon projelerinde aktif rol alan Özay, son olarak O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncunun fit görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Gerçek neden ortaya çıktı

Özay, konuk olduğu Gel Konuşalım programında zayıflamasının nedeninin diyet olmadığını söyledi. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, sağlık durumuna dair ilk kez bu kadar net konuştu.

“Bağırsağımda rahatsızlığım var”

Ünlü isim, kilo kaybına yol açan süreci şu sözlerle anlattı: “Bağırsağımda rahatsızlığım var. Doğum sonrası çıkmıştı. Ülseratif kolit hastalığı… O biraz kilo verdiriyor bana. Maalesef en iyi tarafı bu oldu ama kötü tarafı da; biraz rahatsız edici bir hastalık.”

Zayıflama hareketlerine de yansıdı

Kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay, kilo verdikten sonra günlük temposunun da değiştiğini belirtti. Özay, hareketlerinin hızlandığını ve daha enerjik hissettiğini dile getirdi.