Son bir ayın en düşük seviyelerini test eden ons ve gram altında yön arayışı hız kazanırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?", "Fed faiz kararı sonrası altın yükselir mi düşer mi?" ve "Güncel gram altın fiyatı ne kadar?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte kritik toplantı öncesinde değerli metallerdeki son durum ve piyasalara dair tüm merak edilenler...

Para piyasalarında gözler Washington’dan gelecek mesajlara kilitlenirken, altın yatırımcıları hem ons tarafındaki hareketleri hem de Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel fiyatları anbean takip ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde yatay bir görünüm sergileyen kıymetli madenler, çarşamba günü tamamlanacak iki günlük kritik Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklandı. Özellikle faiz patikasına dair verilecek yeni mesajların dolar endeksi ve tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği finans dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Yatırımcıların "canlı altın fiyatları", "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" ve "altın düşecek mi çıkacak mı" sorguları hızla tırmanırken ekonomistler masadaki kritik senaryoları paylaştı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın iki gün sürecek olan kritik faiz toplantısı çarşamba akşamı alınacak kararla sona erecek. Piyasa aktörleri ve ekonomistler, bankanın politika faizinde 25 baz puanlık bir artırıma gitmesine kesin gözüyle bakıyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, politika faizini yüzde 3,75 ile 4,00 aralığına taşımış olacak. Ancak analistler, 25 baz puanlık adımın zaten fiyatların içine girdiğini, asıl hareketliliğin faiz kararının hemen ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın kameralar karşısına geçip yapacağı sözlü yönlendirmelerle başlayacağını ifade ediyor.

KEVİN WARSH'IN MESAJLARI VE ALTIN İÇİN MASADAKİ İKİ FARKLI SENARYO

Piyasa uzmanları, Fed Başkanı Warsh’ın basın toplantısında kullanacağı tonlamanın altın fiyatlarının yönünü belirleyeceğini vurguluyor. Masada ise varlık fiyatlarını doğrudan etkileyecek iki temel senaryo bulunuyor:

Sıkılaşmanın Süreceği Şahin Senaryo: Fed Başkanı'nın enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarının kademeli ve kesintisiz devam edeceğine işaret etmesi ilk ihtimali oluşturuyor. Bu yöndeki sert bir söylem, faiz getirisi bulunmayan ons altın üzerindeki satış baskısını daha da derinleştirebilir ve fiyatlarda yeni bir geri çekilme dalgası başlatabilir. Evde Bakım Maaşları Hesaplara Geçti! İşte Eylül 2026 Ödeme Detayları İçeriği Görüntüle

Veriye Dayalı Temkinli Senaryo: Bankanın agresif adımlar yerine daha temkinli, ekonomik göstergeleri izleyen ve ölçülü bir duruş sergilemesi ise ikinci senaryo olarak öne çıkıyor. Böyle bir tablonun oluşması halinde, baskı altında kalan kıymetli metaller rahat bir nefes alarak piyasalardaki risk iştahını yeniden canlandırabilir.

TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ YÜKSELİŞ VE JEOPOLİTİK RİSKLERİN PİYASALARA ETKİSİ

Altın üzerindeki baskının tek nedeni sadece faiz artırımı beklentisiyle sınırlı kalmıyor. Ağustos ayında ABD çekirdek enflasyonunun son dört ayın zirvesine tırmanması, piyasadaki şahin Fed beklentilerini önemli ölçüde güçlendirdi. Bu tablonun etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin kritik kabul edilen yüzde 5 eşiğinin üzerine yerleşmesi, altına olan talebi sınırlandıran en büyük faktörlerden biri oldu.

Diğer taraftan jeopolitik alanda yaşanan gerilimler de piyasaları sıcak tutuyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Kızıldeniz hattında tırmanan askeri gerginlik, küresel petrol arzına ilişkin riskleri canlı tutuyor. Enerji maliyetlerindeki bu yukarı yönlü baskı, enflasyon endişelerini körükleyerek altın yatırımcısının temkinli adımlar atmasına yol açıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI KAÇ TL, ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın başında son bir ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen spot ons altın, kritik karar öncesinde 4.300 dolar seviyelerinde dengelenerek yatay seyrini koruyor. İç piyasada ise döviz kuru ve ons fiyatına bağlı olarak hareket eden gram altın, sınırlı bir yükselişle 6.730 TL sınırına tutunuyor. Gün içinde serbest piyasada işlemler 6.697 TL ile 6.730 TL bandında şekillenirken, yatırımcılar çarşamba akşamı Fed'den gelecek tarihi açıklamaya kadar temkinli duruşunu sürdürüyor.