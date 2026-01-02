Son Mühür - Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Türkiye’de yargılandığı bir cinayet davasında müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan’a kaçan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk’ü ziyaret etti. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk’ü Batum’daki evinde ziyaret ettiğini belirtti. Paylaştığı fotoğrafa ise "Galip Öztürk kardeşimi Batum'da evinde ziyaret ettim … çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" notunu ekledi.

20 çocukla poz verdi

Hakkında kırmızı bültenle aranan Öztürk ile Tatlıses’in birlikte yer aldığı fotoğrafta dikkat çeken bir diğer detay ise çocuklar oldu. Karede 20 çocuğun bulunması, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kırmızı bültenle aranıyor Metro Turizm’in kurucusu iş insanı Galip Öztürk, 1996 yılında İstanbul Beyoğlu’nda işlenen Kuvvet Köseoğlu cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Yargıtay’ın kararı onamasının ardından cezasının infazı için teslim olması gereken Öztürk, yurt dışına kaçarak firari konumuna düştü. Türkiye’nin talebi üzerine Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Süreç, 1996’da Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu’nun öldürülmesiyle başladı. Yargılama sonunda Öztürk’ün cinayetin azmettiricisi olduğu kabul edildi. Cezasının 2018 yılında kesinleşmesiyle cezaevine girmesi gereken Öztürk, bu tarihte Türkiye’den ayrıldı. Kaçışının ardından Gürcistan’ın Batum kentinde bulunduğu belirlenen Öztürk’ün, burada AVM ve otel yatırımlarının olduğu ifade ediliyor.