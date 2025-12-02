Son Mühür -
CHP, 19 Mart operasyonlarının ardından tutuklanan ve aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu CHP’lilerin duruşmalarının TRT’de yayımlanması talebini TBMM Genel Kurulu gündemine taşımak için bugün önerge sunacak. Önergenin saat 15:00’te Meclis’e sunuldu. Kabul edilmesi halinde, “duruşmalar TRT’de yayımlansın” önerisi Genel Kurul’da görüşülebilecek.
Özel, Mayıs ayında teklif etmişti
İmamoğlu’nun ve ardından birçok belediye başkanının tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmaların TRT’de yayımlanmasını gündeme getirmişti. Bunun üzerine CHP, mayıs ayında üç grup başkanvekilinin imzasıyla bir kanun teklifi sunmuştu. Teklif, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri hakkında yürütülen ceza davalarının kovuşturma aşamasındaki açık duruşmalarının TRT ve talep eden diğer televizyon kanallarından canlı yayınlanabilmesini sağlamayı amaçlıyor.
Belirlenen internet sitelerinde de yayınlanacak
CHP kaynakları, teklifin dokuz aydır komisyonda bekletildiğini ve bugünkü önergeyle ilk kez doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasının talep edileceğini aktarıyor. Teklife göre; sanık, mağdur ve suçtan zarar görenin onayı ile mahkemenin “yayın yapılsın” kararı vermesi durumunda duruşmalar TRT ve belirlenen internet platformlarından canlı yayınlanabilecek. Bunun için Ceza Muhakemesi Kanunu’nun duruşmaların aleniyetini düzenleyen 182. maddesi ve görüntü alınmasını düzenleyen 183. maddesine istisna getirilmesi, ayrıca 2954 sayılı TRT Kanunu’na özel bir hüküm eklenmesi öngörülüyor. CHP’nin önergesi, bugün saat 15:00’te Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. Kabul edilirse, “Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT’de Canlı Yayınlanması” başlıklı teklif, Genel Kurul gündemine alınarak görüşülebilecek.