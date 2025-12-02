CHP, 19 Mart operasyonlarının ardından tutuklanan ve aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu CHP’lilerin duruşmalarının TRT’de yayımlanması talebini TBMM Genel Kurulu gündemine taşımak için bugün önerge sunacak. Önergenin saat 15:00’te Meclis’e sunuldu. Kabul edilmesi halinde, “duruşmalar TRT’de yayımlansın” önerisi Genel Kurul’da görüşülebilecek.

İmamoğlu’nun ve ardından birçok belediye başkanının tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmaların TRT’de yayımlanmasını gündeme getirmişti. Bunun üzerine CHP, mayıs ayında üç grup başkanvekilinin imzasıyla bir kanun teklifi sunmuştu. Teklif, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri hakkında yürütülen ceza davalarının kovuşturma aşamasındaki açık duruşmalarının TRT ve talep eden diğer televizyon kanallarından canlı yayınlanabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Belirlenen internet sitelerinde de yayınlanacak